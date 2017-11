RUD vindt donker buitengebied te onveilig voor inspecteurs

TERNEUZEN - De veiligheid van de milieu-inspecteurs van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland is niet gegarandeerd. Daarom vindt hoofd toezicht en handhaving Joost Boerma het niet verantwoord ze in het donker het buitengebied in te sturen.

De vier inspecteurs hebben bij Boerma aangegeven zich onveilig te voelen. ,,Ik heb gezegd dat ik ervoor ga zorgen dat hun veiligheid geborgd is. Tot die tijd stuur ik ze niet in het donker op pad." De maatregel is sinds twee weken van kracht.

Op het ogenblik wordt onderzocht wat er voor nodig is om 's avond en 's nachts veilig in het buitengebied te opereren. Daarin wordt ook meegenomen of de inspecteurs moeten worden bewapend. Zolang het onderzoek niet klaar is, speelt Boerma op zeker. ,,Je kunt de risico's ook verminderen door het gevaar niet op te zoeken."

Volgens hem betekent dat niet dat stropers na 17 uur vrij spel hebben. ,,Stroperij is een vorm van criminaliteit. Het hoort ook bij ons toezicht, maar criminaliteit is primair een taak van de politie." Hij kan nog niet zeggen wanneer het onderzoek klaar is, maar belooft er 'haast achter te zetten'.

Boerma reageert op een brief die landbouworganisatie ZLTO, het Zeeuws Particulier Grondbezit, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging aan de provincie hebben geschreven. Die spreken daarin van een 'absurde en zorgwekkende ontwikkeling' die de onveiligheid op het platteland vergroot.

