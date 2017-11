RUD loopt achter maar boekt wel winst

Verdere daling WW-uitkeringen en herstel detailhandel in Zeeland

9:21 VLISSINGEN - Het aantal lopende WW-uitkeringen is in oktober maar liefst 19 procent lager dan een jaar geleden in Zeeland. Deze daling is iets sterker dan de landelijke daling, die is 18 procent. Het aantal WW-uitkeringen neemt volgens het UWV in alle sectoren af, ook in de detailhandel, een sector die de afgelopen jaren te kampen had met grote faillissementen.