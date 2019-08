RUD constateert opnieuw overtredingen bij opslag en verkoop van vuurwerk

VLISSINGEN - Omgevingsdienst RUD Zeeland heeft vorig jaar zeven formele waarschuwingen uitgedeeld aan bedrijven die consumentenvuurwerk hadden opgeslagen en verkochten. Dat is er een meer dan in 2017.

Dat blijkt uit het jaarverslag vuurwerk Zeeland 2018. Afgelopen jaar telde Zeeland 29 locaties waar vuurwerk werd opgeslagen en/of verkocht. Dat waren er voorheen 31, maar twee bedrijven zijn gestopt. De zeven waarschuwingen zijn allemaal uitgedeeld tijdens zogeheten voorcontroles, die al eerder in het jaar plaatsvonden. Toen zijn bij 20 bedrijven 24 controles uitgevoerd. Bij een bedrijf werd, net als in 2017, vastgesteld dat ten onrechte een certificaat van goedkeuring was verleend. Onder meer brandwerende scheidingen in de bewaarplaatsen voldeden niet aan de eisen.

Andere overtredingen of ‘bijsturingen die werden geconstateerd', waren onder meer tegen de wand opgestapelde vuurwerkdozen waar twee centimeter ruimte is vereist en openstaande deuren van bewaarplaatsen.

Tijdens de verkoopdagen zelf zijn alle 29 bedrijven een of meerdere keren gecontroleerd en ook toen werden meerdere overtredingen geconstateerd, die overigens meteen konden worden rechtgezet. Het ging onder meer om geopende verpakkingen in de bewaarplaats, dozen vuurwerk buiten de bewaarplaats en te smalle gangpaden. Ook is gezien dat personen meer dan 25 kilo vuurwerk in een auto meenamen, maar de RUD is niet bevoegd daar tegen op te treden. In totaal zijn tijdens de verkoopdagen 68 controles uitgevoerd.