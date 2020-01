RTL en NOS: ‘Visser wil komst marinierskazerne naar Vlissingen afblazen’

DEN HAAG - RTL Nieuws en de NOS melden dat staatssecretaris Barbara Visser afgelopen vrijdag de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen heeft willen afblazen. Ze zou echter in de ministerraad zijn teruggefloten.

Minister-president Rutte zou Visser de opdracht hebben gegeven haar huiswerk over te doen en voor het einde van de maand met een beter voorbereid plan terug te komen. Daarbij zou ook gekeken moeten worden naar compensatie voor Zeeland. Vrijdag werden geruchten over het schrappen van de plannen door alle betrokkenen nog ontkend. Toch stuurden de Zeeuwse overheden woensdag een bezorgde brief naar Visser waarin ze een verklaring eisten dat de verplaatsing van het korps naar Vlissingen niet ter discussie staat.

Gebogen voor verzet

Als de bronnen van de omroepen gelijk hebben zou dat betekenen dat Visser uiteindelijk is gebogen voor het verzet binnen het korps tegen de verhuizing naar Zeeland. In 2012 besloot toenmalig Defensie-minister Hans Hillen (CDA) dat de mariniers zouden vertrekken uit hun te kleine en verouderde kazerne in Doorn en dat in Vlissingen het korps een nieuwe kazerne zou krijgen. De kazerne zou in 2017 in gebruik worden genomen, maar uitstel volgde op uitstel.

Campagne tegen verhuisplannen

Twee jaar geleden begon vanuit de medezeggenschap van het korps en de top van de mariniers een campagne tegen de verhuisplannen. In april waarschuwde de korpscommandant Jeff Mac Mootry voor een ‘nachtmerriescenario’ als de verhuizing naar Vlissingen door zou gaan. Ook vanuit het ministerie kwam weinig bemoedigende geluiden. Met regelmaat werd gewezen op de grote aantallen mariniers die voortijdig de dienst verlieten. Een probleem binnen de krijgsmacht waarmee overigens niet alleen de mariniers kampen maar wat door tegenstanders van het Vlissingse project onophoudelijk als argument is gebruikt.

In Zeeland gingen de voorbereidingen voor de bouw van de kazerne gewoon door. Grond werd aangekocht, bedrijven verplaatst, wegen aangelegd en grond gesaneerd. In 2018 was al 37 miljoen aan het project gespendeerd, waarvan 14 miljoen door de provincie en gemeente. Een jaar later kwam de provincie met een berekening dat door al het getalm en getreuzel Zeeland inmiddels 140 miljoen euro aan inkomsten was misgelopen.