RTL-baas Erland Galjaard spreekt op netwerkbeurs Contacta

RTL, en dan met name RTL4, kreeg onlangs forse kritiek. Journaliste Angela de Jong maakt in haar column in het AD gehakt van de programmering. ,,Wat altijd een leuke zender was, is verworden tot een vervelend egocentrisch clubje dat ervan overtuigd is dat de hele wereld om RTL draait. In alle shows duiken steeds dezelfde koppen op. Alle creativiteit is op.''