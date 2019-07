Roze woensdag bij de Vierdaagse: ‘muziek geeft de spieren een oppepper’

De tweede wandeldag begon met een domper voor Maarten Schakel (72) uit Zierikzee. Zijn wandelmaatje en recordloper Bert van der Lans, die voor de 72e keer de Vierdaagse wandelde, viel dinsdag uit na een val met zijn fiets.



De twee wandelaars kennen elkaar al vijf decennia: Schakel loopt de Vierdaagse voor de vijftigste keer. ,,Vorig jaar liepen we samen en op de eerste wandeldag ook. Ik wilde mijn kameraad ondersteunen. Ik had erop gerekend dat we samen over de finish zouden gaan. Heel sneu dat dit gebeurd is. Ik had vandaag echt een wees-gevoel.”



Ondanks de teleurstelling liep Schakel ‘roze woensdag’ fluitend uit. ,,Ik heb heerlijk gewandeld. Het was perfect loopweer: als het iets te warm werd, verdween de zon achter een wolkje.” Vanaf Wijchen stonden de mensen rijendik langs de kant. ,,Dat was onwaarschijnlijk mooi. Iedereen was blij. Het was echt een feesttocht. Die muziek geeft de spieren een oppepper.”



Schakel heeft de zwaarste dagen erop zitten. ,,De eerste twee dagen zijn 33 kilometer, de laatste twee dagen is de route 30 kilometer. We zijn dus over de helft.” Op de voeten van de Zierikzeeënaar zijn geen blaren te bekennen. ,,Ik heb geen centje pijn, en geen stuivertje last.”