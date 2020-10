Roze 50+ wil ouderen uit de kast houden

Veel mensen die voor hun beroep of als vrijwilliger met ouderen te maken zijn zich nauwelijks bewust dat er ook niet-hetero senioren zijn. Veel ouderen zijn bang of terughoudend om zichzelf te zijn. Daar wilde (en wil) Roze 50+, een samenwerkingsverband van ANBO en COC, wat aan doen. Vijf jaar geleden deed de van oorsprong Oost-Souburgse Eveline van de Putte een oproep voor ambassadeurs. ,,Dat leverde een stroom van reacties op. Het leek wel of iedereen zat te wachten op dit moment om er samen de schouders onder te kunnen zetten. Er kwam een groep van twaalf ambassadeurs”, vertelt Van de Putte.

De ambassadeurs voerden gesprekken met zorginstellingen, gemeenten, cliëntenraden, huisartsen en studenten. Personeel werd getraind, op zorgopleidingen voorlichting gegeven. En met succes. ,,Een bijzonder goed voorbeeld is Cleijenborgh in Colijnsplaat, die als eerste in Zeeland een Roze Loper kreeg. Dat is het kwaliteitskeurmerk voor LHTBI-vriendelijke zorg. Die instelling is er echt voor gegaan. Alle medewerkers hebben een training gekregen hoe om te gaan met seksuele diversiteit.” Volgens Van de Putte is het heel belangrijk dat organisaties laten zien dat ze openstaan voor iedereen. Dat heteroseksualiteit niet als een vanzelfsprekende norm wordt aangenomen. ,,Ouderen moeten zich binnen een zorgorganisatie veilig voelen, zodat ze zichzelf durven te zijn en niet terug de kast in gaan. Een training als in Cleijenborch zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie erover praat. En dat is niet alleen voor de roze bewoners van belang, ook voor personeel en de ouders die het soms nog moeilijk vinden over hun transgender dochter of homoseksuele zoon te vertellen. ‘Mijn zoon komt met zijn collega’, wordt er dan gezegd, uit angst voor de reactie, die lang niet altijd negatief hoeft te zijn.”

Volledig scherm Eveline van de Putte © Dirk Jan Gjeltema Dat soort mensen hebben wij niet

Volgens Van de Putte is het is onzin als een instelling denkt ‘dat soort mensen hebben wij niet’. ,,Zorginstellingen moeten uitstralen open te staan voor iedereen. Veel LHBTI-ouderen denken anders: laat ik maar niets zeggen, want misschien pakt het wel verkeerd voor mij uit. Daarmee ontkennen ze een belangrijk stuk van hun leven. Dat is pijnlijk. Een ieder moet in vrijheid over de liefde kunnen praten.”

De meest kwetsbare groep zijn de ‘oudere ouderen’, zeg maar mensen van boven de tachtig. ,,Zij zijn opgegroeid in een periode dat er nergens over gesproken kon worden. De zeventig-plussers zijn al mondiger en de jongere ouderen hebben zoiets van: ik laat me niet meer terug in de kast jagen.”

Veel geduld

Vooral voor de oudste groep zouden zorgverleners oog moeten hebben. ,,Denk aan bijvoorbeeld een oude ongetrouwde man die altijd op de boerderij bij zijn ouders is blijven wonen. Die gaat echt niet uit zichzelf het gesprek aan. Daar is een veel geduld en een lange adem voor nodig. Maar als roze ouderen door hebben dat ze zich niet meer anders hoeven voor te doen, zijn ze dolblij dat ze met gelijkgestemden bijvoorbeeld een borreltje kunnen gaan drinken.”

Er is in relatief korte tijd heel veel bereikt, maar zo voortvarend Roze 50+ in Zeeland uit de startblokken ging, zo stil dreigt het nu te worden. Van de twaalf ambassadeurs zijn er nog maar drie echt actief. De anderen zijn vanwege leeftijd of gezondheid gestopt. Nieuwe ambassadeurs zijn hard nodig. ,,Dit is eigenlijk een noodkreet. Het verloop onder zorgmedewerkers is groot, dus we moeten steeds mensen bewust blijven maken van de diversiteit onder ouderen. Negen van de tien keer staan zij er niet bij stil dat niet alleen jongeren LHTBI’er kunnen zijn.”

Roze Lopers Roze 50+ wil meer Roze Lopers in Zeeland. Nieuwe ambassadeurs kunnen mensen zijn met een goed netwerk binnen de zorg en welzijnswereld in de provincie om met onder meer zorginstellingen, overheden, scholen en kerken in gesprek te gaan. Ook mensen die goed zijn in het organiseren van allerlei recreatieve activiteiten en mensen die het leuk vinden om PR-werk te doen zijn welkom. Wie meer wil weten over het ambassadeurschap voor Roze 50+ kan zich melden op het e-mailadres:info@roze50plus.nl.

Homoseksualiteit en de Bijbel Joël Mommers, de ‘Theoloog op sneakers’, geeft zondag om 11 uur een online talkshow over homoseksualiteit in de Bijbel. Mommers gaat aan de hand van wetenschappelijk theologisch onderzoek in op de vraag of de uitleg die sommige kerken aan Bijbelse teksten geven, wel klopt. Ook in Zeeland worstelen gelovige LHBTI’ers met het uitgangspunt dat alles behalve heteroseksualiteit zondig is. De talkshow is, evenals eerdere vlogs over dit onderwerp, te volgen via de Facebookpagina van LHBT Netwerk Zeeland.