Roze 50+ slaakt noodkreet: dringend extra mensen nodig om Zeeuwse LHBTI-ouderen te helpen

Forse uitbrei­ding viskweke­rij Kingfish Zeeland zorgt voor nieuwe banen

6 oktober COLIJNSPLAAT - Viskwekerij Kingfish Zeeland breidt fors uit. In Colijnsplaat stijgt de productie volgend jaar van 1200 ton naar 2700 ton yellowtail kingfish per jaar. Dat levert 20 tot 25 nieuwe banen op, bovenop de 50 bestaande arbeidsplaatsen. Daarnaast bouw Kingfish een nieuwe grotere kwekerij in de Amerikaanse staat Maine.