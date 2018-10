Roxanne uit Goes wil een ton bij elkaar rennen op zeven marathons voor Kinder Kankervrij

Ed Nijpels wil met Zeeuwen praten over klimaatak­koord

9:42 VLISSINGEN - Oud-minister Ed Nijpels komt woensdag 31 oktober in CineCity in Vlissingen praten over het landelijk Klimaatakkoord. Nijpels is voorzitter van het Klimaatberaad en door de regering aangesteld om met voorstellen te komen voor het terugdringen van broeikasgassen in Nederland.