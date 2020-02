Rowena (43) werd als baby afgepakt van haar moeder - nu vliegt ze terug naar Bangladesh voor een ontmoeting

Op de keukentafel van Rowena’s woning in Vlissingen ligt een fotoalbum klaar. Het moet moeder Rezia straks een indruk geven van hoe het Rowena (43) in al die jaren is vergaan. Foto’s van haar kindertijd, vakantiekiekjes en foto’s van haar twee dochters en andere familieleden. In de hal staat een grote koffer en er gaat ook nog een lege mee. ,,Voor alle souvenirs”, legt Rowena uit. ,,Want dit wordt de reis van mijn leven.”

Ze maakte die reis in omgekeerde richting als baby, maar heeft daarna nooit meer een stap buiten Europa gezet. ,,Het is vijftien uur vliegen. Zo lang heb ik nog nooit in een vliegtuig gezeten. Als we met het gezin op vakantie gaan, vliegen we naar bestemmingen als Ibiza en dan kiezen we het liefst voor een all-inclusive strandvakantie. Maar dit is anders. Dit is geen vakantie. In een week tijd worden we door Shapla, een stichting voor geadopteerden uit Bangladesh, van hot naar her gesleept. De bezoekjes aan mijn familie zijn zorgvuldig uitgestippeld. Daarbij komen nog de jetlag en de cultuurschok, want Bangladesh is een straatarm land. Bovendien ben ik hartstikke zenuwachtig. Je weet tenslotte niet of het klikt. Dat moet je maar afwachten.”