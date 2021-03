Rover: niet 1 maar extra 2 intercity's nodig op Zeeuwse lijn

De milieu­straat in Zierikzee groeit uit zijn jas en dat gaat ten koste van de compost­hoop

13 maart ZIERIKZEE - De enige milieustraat van Schouwen-Duiveland, in Zierikzee, groeit uit zijn voegen. Zo erg zelfs, dat er keuzes gemaakt moeten worden. ,,Het is de enige milieustraat in Zeeland waar we geen ruimte voor compost meer hebben", zegt directeur van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) Paul Marinissen.