Rousseau speelt de viola da gamba met gemak

Claw Boys Claw laat 't Beest ontploffen

7:00 GOES - Het is lange tijd stil geweest rond het Amsterdamse Claw Boys Claw maar begin 2018 was daar ineens een fonkelnieuw album: It’s not me, the horse is not me, part 1. Een ijzersterk album en sindsdien is de band op zegetocht door het land. Uitverkoren als ambassadeur voor Record Store Day en vele optredens op de grote vaderlandse festivals volgden rap. Zo ook een uitgebreide clubtour met onder meer een uitverkocht Paradiso. De tournee is nog niet ten einde. Zaterdagavond speelde Claw Boys Claw in Goes.