Rotterdamse maakt het bont in Goes: geen rijbewijs en coke op zak

Doorde­weeks runt hij een glasbe­drijf, maar in het weekend loopt Angelo langs de lijn bij Nederland­se profclubs

30 mei SLUISKIL - Normaal gesproken was Angelo Boonman (40) uit Sluiskil dit weekend aan het genieten van zijn eerste vrije weekend in maanden tijd. De assistent-scheidsrechter in het betaald voetbal staat echter al een paar maanden werkeloos aan de kant door de coronacrisis. Vervelen doet hij zich allerminst. Voor zijn eigen bedrijf, Glasbedrijf Boonman, crosst hij vijf dagen in de week heel Zeeuws-Vlaanderen door.