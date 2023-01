Rotterdams landverhuizersmuseum FENIX zoekt Zeeuwse koffers (en het bijbehorende verhaal)

Bij voorkeur met een (familie)verhaal, verklaart conservator Rutger Doop van het Rotterdamse migratiemuseum. Zondag 19 maart kunnen ze worden ingeleverd bij het oude stadhuis aan de Markt in Middelburg (University College Roosevelt). Overal in Nederland zijn al kofferinzameldagen gehouden om FENIX in te richten. Nu is Zeeland aan de beurt. De koffers vormen de bouwstenen voor een groot doolhof, dat symbool staat voor de reis: je koffers pakken en opnieuw beginnen, ver van huis. Eind 2024 opent het museum de deuren. Het thema: migratie. Daar omheen is de collectie opgebouwd, met fotografie, internationale hedendaagse kunst, historische objecten én koffers.