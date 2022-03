Rotterdammer vrijgesproken van pinpasfraude

Het was een truc waarvoor vaak wordt gewaarschuwd. Een ‘bankmedewerker’ belt op met de mededeling dat de pinpas is geblokkeerd en dat er een nieuwe wordt aangevraagd. De oude pas wordt opgehaald waarbij de pincode doorgegeven moet worden. De vrouw trapte erin. Met de pinpas werd bij de Mediamarkt voor 2000 euro aan iPhones gekocht. B. zou door een beveiligingsmedewerker zijn herkend. B. ontkende alles, hij was er niet bij geweest, zei hij. Zijn telefoon waarmee de politie de nodige informatie had kunnen uitlezen, had kennelijk nog in zijn uitgeleende de auto gelegen.

Volgens de rechtbank hebben camerabeelden in de Mediamarkt niet laten zien dat het B. was die daar pinde. Ook is niet aangetoond dat B. daadwerkelijk bij de vrouw in huis is geweest. Verder waren de gegevens van de zendmasten niet voldoende. Alles bij elkaar was het dan wel verdacht, maar dat is niet voldoende om tot een veroordeling te komen.