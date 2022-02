Rotterdammer verdachte in Zeeuwse oplichtingszaak

reportage Op de Tweemaster-Kameleon kunnen hoogbegaaf­den uitblinken, maar ook ‘gewoon’ kind zijn

OOST-SOUBURG - De 10-jarige Sara van de Wijnckel voelt zich eindelijk écht onderdeel van een klas. Ze hoeft niet meer als enige extra werkjes te doen, want sinds ze op de Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg zit, krijgt ze les met andere hoogbegaafde kinderen. ,,Mijn klasgenootjes hebben hetzelfde niveau als ik. Daardoor voel ik me niet meer alleen.”

