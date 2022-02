Rosine Bluegrass Family is er klaar voor

Bluegrass is een Amerikaanse muziekstijl, gekenmerkt door de aanwezigheid van instrumenten als een mandoline, banjo, contrabas en viool. De naam werd voor het eerst gebruikt aan het eind van de jaren 50. De grondlegger van de stijl is de Amerikaan Bill Monroe. “We spelen veel van zijn nummers”, vertelt Menno Vink, contrabassist in de nieuw geformeerde band Rosine Bluegrass Family. ,,In juli 2020 zijn we gestart. Een aantal leden van een oude Americana band wilde bluegrass gaan maken en zijn op zoek gegaan naar andere muzikanten.” Het bleek niet eenvoudig om de unieke bezetting van een bluegrass band bij elkaar te krijgen. ,,Vooral naar de mandolinespeler hebben we lang gezocht. Yannick van Berlo is eigenlijk gitarist, maar wilde zo graag bij ons aansluiten dat hij mandoline is gaan spelen.”