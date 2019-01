Roosevelt Foundation vraagt hulp: wie verdient een Four Freedoms Award?

Han Polman, voorzitter van de Roosevelt Foundation en commissaris van de Koning in Zeeland, nodigt vanaf vandaag iedereen uit om hun kandidaat te nomineren. Iedereen kan tot 30 april een voordracht doen via de website van de Roosevelt Foundation. Daar is ook meer informatie te vinden over de voordracht, de voorwaarden en de selectieprocedure.

De awards voor vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en gevrijwaard zijn van gebrek en van vrees worden in even jaren in Middelburg uitgereikt, in oneven jaren in New York. De Roosevelt Foundation en het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute in New York werken samen aan het verspreiden van dit gedachtegoed.De Four Freedoms Awards zijn al uitgereikt aan onder meer Nelson Mandela, Dalai Lama, Kofi Annan, Desmond Tutu, War Child, Human Rights Watch, Malala Yousafzai en Angela Merkel. De laureaten die vanaf 1982 hun award in Middelburg in ontvangst namen, zijn te vinden op www.fourfreedoms.nl.