Roos uit Goes is de schoenkampioen

GOES - Goes heeft een Europees kampioene in haar midden. Roos Heezen (31) blijkt van alle vakleerlingen uit tientallen landen de beste schoenhersteller van Europa. Dat ze een kanjer is, bewees ze vorig jaar al. Ook toen haalde ze een gouden plak. Zodoende is de bescheiden medewerker van Hillebrand Schoen- en Sleutelservice best 'een beetje trots'. Haar baas Rens Hillebrand ook. ,,We gaan het nog vieren met een etentje.''