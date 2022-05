Roos Kramer: ‘Andere gezinnen gaan op meivakantie, wij hebben Hrieps’

Ook mensen van de voedsel­bank kunnen naar De Sprookjes­ko­nin­gin toe

Eindelijk wordt, na lang wachten, de veelgeprezen voorstelling De Sprookjeskoningin in Zierikzee opgevoerd. Ook mensen die het minder breed hebben kunnen daarvan genieten. De familie-opera is zaterdag 7 mei in de Zierikzeese Nieuwe Kerk te zien. Organisator CASD heeft 75 kaarten aan de Voedselbank en 75 kaarten aan de Ruilwinkel geschonken.

