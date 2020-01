Rooms of Now in Middelburg: Kunst die precies bij jouw huis past

Het project Rooms of Now loopt bijna een jaar. Ben je tevreden?

,,Ik vind het heel bijzonder. Als Middelburgers zich opgeven voor Rooms of Now dan komen we het huis fotograferen. Wij vragen een kunstenaar en die kiest vervolgens een huis uit dat het best past bij het werk dat hij of zij wil maken. Dan volgt een gesprek met de bewoner. Afhankelijk van de grootte van het werk is de kunstenaar een aantal dagen bezig in dat huis. De bewoners maken dus van heel dichtbij het maakproces mee. Op kleine schaal zien ze wat er gebeurt bij een expositie in de Vleeshal, waar kunstenaars ook specifiek voor die locatie een werk maken.”