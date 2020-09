Roompot ziet weinig annuleringen, Center Parcs boekt massaal om

De schrik zit er bij omwonenden goed in na de explosie in de Mogge­straat, en ook Zeeuwland is er klaar mee

16 september ZIERIKZEE - Wat er zo heeft geknald is nog niet bekend, maar de schrik zit er goed in bij omwonenden van de woning aan de Moggestraat in Zierikzee waar in de nacht van dinsdag op woensdag zware explosies klonken. ,,Het leek Beiroet wel”, klinkt het op straat.