Roompot ziet ‘verkoopgerucht’ als compliment

ANALYSE Komst van tweede Lidl in Goes geeft reuring in supermarkt­land

16:45 GOES - De komst van een tweede Lidl in Goes zorgt voor reuring in supermarktland. Dirk en Aldi zien met lede ogen aan hoe de concurrentie steeds groter wordt. Ze doen een oproep aan de gemeenteraad: ‘Sta dit niet toe!’