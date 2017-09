Roompot opent de jacht op Belgische vakantiemarkt

Het nieuwe vakantiepark Breeduyn Village, dat vlakbij het strand ligt, telt 63 luxe vakantiebungalows. Roompot heeft verder in de badplaats Blankenberge twee grote Belgische kustcampings overgenomen. De campings Jamboree en Bonanza II liggen naast elkaar en beschikken over zo’n 700 staplaatsen. Op termijn worden de parken samengevoegd en herontwikkeld tot een vakantiepark met luxe lodges, bungalows en caravans.

,,Er is veel vraag naar plekken aan de Belgische kust, het is voor ons dus een logische stap'', zegt Jurgen van Cutsem, algemeen directeur van Roompot Vakanties. In de maanden juli en augustus zijn Blankenberge en Bredene druk bezochte badplaatsen. Maar, zegt Van Cutsem, het Vlaamse aanbod is vaak verouderd. Veel vakantiehuizen stammen uit de jaren zeventig en tachtig en zijn eigendom van particulieren of investeringsmaatschappijen. Niet altijd moderniseren ze hun recreatiewoningen. Roompot Vakanties ontzorgt de eigenaren door het recreatievastgoed te beheren en te exploiteren, uiteraard tegen een vergoeding.

Roompot Vakanties verwacht grote interesse van Belgische investeerders. De vakantiereus wil bij haar activiteiten in België samenwerken met lokale ondernemers, waardoor de kustregio economisch een oppepper krijgt. Niet alleen de Belgische kust krijgt er twee troeven bij. Ook in Oudenaarde, in de Vlaamse Ardennen, komt een exclusief recreatiepark. Op het park verrijzen zo’n 250 luxe duurzame vakantievilla’s. Verder worden er vaste plaatsen voor kampeerauto's en ruim 30.000 vierkante meter groen aangelegd

De Franse participatiemaatschappij PAI Partners nam Roompot Vakanties in augustus vorig jaar over. Onder de vleugels van het kapitaalkrachtige PAI verwacht Roompot sneller te kunnen groeien. Het accent ligt op verbetering van Nederlandse parken, maar Roompot krijgt nu ook aan de Belgische kust voet aan de grond. Roompot verwelkomde afgelopen jaar ruim twee miljoen gasten, tezamen goed voor 10,2 miljoen overnachtingen.