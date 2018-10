Roompot gaat vakantieparken Duinrand en Visserskreek runnen

Over beide parken is momenteel veel te doen, omdat de huidige gasten op zijn zachtst gezegd niet blij zijn met de plannen. Zij moeten plaatsmaken voor luxe vakantiebungalows. Het toekomstige vakantiepark Visserskreek in Wolphaartsdijk krijgt 280 vakantiebungalows die Roompot Vakanties zal verhuren en exploiteren. Naar verwachting begint de bouw in januari 2020. Op Camping Duinrand in Burgh-Haamstede zullen uiteindelijk ruim 200 recreatiewoningen komen te staan. Roompot-dochteronderneming Largo Resorts, dat in het hogere recreatiesegment actief is, gaat de verhuur en exploitatie van dat park op zich nemen.