Roompot en reisorganisatie Sunweb bundelen krachten

update 13.19 uur Zeeuwse lente verplet­tert zonnere­cords

13:19 VLISSINGEN - Nooit eerder scheen de lentezon in Zeeland zo veel als in 2020. Landelijk wordt dit met 760 uur, de zonnigste lente aller tijden. Maar Zeeland gaat daar dik overheen. Volgens Jaco van Wezel van Weeronline stevent Wilhelminadorp af op 809 uren zon in maart, april en mei. Normaal schijnt de zon landelijk gemiddeld 517 uur in die maanden.