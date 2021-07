Roompot eist met succes miljoenen na afhaken EuroParcs

Flinke toename bankpas­frau­de op de Bevelanden: mensen voor duizenden euro's opgelicht

14:52 GOES - Zeker acht mensen uit de Bevelanden zijn afgelopen week voor duizenden euro's opgelicht via bankpasfraude. Volgens de politie is er sprake van een enorme piek op dit vlak in het Oosterscheldegebied. Zeker tien slachtoffers uit onder andere Goes, Kloetinge, Kortgene en Wolphaartsdijk zijn benaderd door nepmedewerkers van een bank.