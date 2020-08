Roompot bouwt groen en waterrijk park in Oudenaarde

Roompot Vakanties voegt met Oudenaarde alweer een nieuw park toe aan zijn portfolio dat inmiddels 150 vakantieparken in Europa omvat. Daarmee is Roompot de op één na grootste verhuurder van vakantie-accommodaties in Europa.

In Oudenaarde moeten 128 lodges, vakantiewoningen en zogeheten ark shelters verrijzen. De bouw begint volgend voorjaar. Na enkele maanden denkt Roompot er al de eerste gasten te kunnen ontvangen. Naast een villapark in Bredene en een partnerpark in de Ardennen wordt dit het derde park van Roompot in België. Volgens het bedrijf zal het park de harten van (water)sporters en natuurminnaars harder doen kloppen. In Oudenaarde bevindt zich onder meer het centrum voor de Ronde van Vlaanderen. De ark shelters staan deels op palen in het water. Het park krijgt veel groen en de huizen worden klimaatvriendelijk gebouwd.