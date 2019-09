Rookruimten horeca verboden: ‘Straks kan ik het café sluiten’

pollGOES - Het is definitief klaar met roken in cafés, restaurants en andere horecazaken. Speciale rookruimtes moesten gisteren per direct dicht als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. ,,Dit gaat me omzet kosten”, reageert Vincent Peemen, eigenaar van biljart- en dartcentrum Sport Pub Goes.