Rookgordijn rond vermeende uitstroom Korps Mariniers

Een peuk opsteken is er bij de hockeyclub in Goes niet meer bij

10:15 GOES - Een peuk opsteken langs het veld is er sinds zaterdag niet meer bij op het terrein van de Goese Mixed Hockey Club. Het is de eerste sportvereniging van Goes die de sigaret helemaal in de ban doet. ,,Ik hoop dat we een voorbeeld zijn voor andere clubs'', zegt bestuurslid Etienne Verhoef.