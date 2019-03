Rondje Zeeland met de bus vergt geduld: ‘Soms kon ik beter lopen’

Minder anonieme meldingen van misdrijven in Zeeland / West-Bra­bant

13:51 VLISSINGEN - Het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem (M.) in de politieregio Zeeland / West-Brabant is vorig jaar met ruim 21 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal kwamen er vorig jaar 1597 meldingen binnen bij M.; in 2017 waren dat er nog 2.033.