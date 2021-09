Rondje toeren op nostalgische machine

Eindelijk kunnen alle zeevaren­den coronaprik halen in Zeeuwse havens: ‘Fantas­tisch nieuws’

2 september VLISSINGEN - Alle zeevarenden kunnen sinds woensdag in de havens van Vlissingen en Terneuzen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Tot nu toe was dat alleen mogelijk voor mensen aan boord van een schip dat onder Nederlandse vlag vaart of in Nederlands beheer is.