Rond Valentijn meer aandacht voor relaties en seksualiteit op Zeeuwse middelbare scholen

Zeeuwse middelbare scholen lopen voorop in het structureel aanbieden van lessen in relationele- en seksuele vorming. 19 van de 21 locaties voor voortgezet onderwijs in Zeeland werken volgens de lesmethode ‘Lang leve de liefde’. Jeugdverpleegkundigen van de GGD Zeeland zetten het afgelopen jaar in opdracht van het CZW bureau en met subsidie van de twee Zeeuwse regenbooggemeenten (Goes en Middelburg ) het project ‘Iedereen op school veilig en seksueel gezond’ op de kaart.

Door te praten over het thema relaties en seksualiteit maken scholen jongeren weerbaarder. Ook weten ze beter hun grenzen aan te geven en leren ze gezond om te gaan met seksualiteit. Aandacht voor seksuele vorming draagt bij aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschap, soa’s en seksuele grensoverschrijding.