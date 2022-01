Romy W. blijft aangehouden, maar houdt onschuld vol

Advocaat Bart De Decker laat in een gezamenlijk standpunt weten dat hij aan de raadkamer de vrijlating heeft gevraagd. ,,Zij blijft volhouden dat ze onschuldig is, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet beseft dat zij de laatste was die Dean levend gezien heeft, en dat weeg zeker op haar", zegt De Decker. “Later als het noodzakelijk is kunnen we daar verder over communiceren, maar op dit moment willen wij vragen om de rust te laten terugkeren, dit uit respect voor de slachtoffers en de nabestaanden.”

“Mijn cliënte is verbijsterd en geschokt door de feiten, het is voor haar ook heer moeilijk. Ze heeft een verpletterend besef dat zij mee betrokken is in de zaak, maar voorlopig gaan we daar niets over zeggen." Meer info wilde de advocaat niet kwijt over het onderzoek. “Er zijn al heel wat lekken geweest in het onderzoek, en het is belangrijk om het geheim van het onderzoek niet verder te schaden. Mijn cliënte heeft intussen ook duizenden dreigementen gekregen naar haar adres, en dat is bijzonder zwaar om dragen. Voorzichtigheid is nu zeker geboden", besluit De Decker.