Romy Louise Lauwers ontvangt Sylvia Kristel Award

VLISSINGEN - De Vlaamse actrice Romy Louise Lauwers heeft zaterdag bij Film by the Sea de Sylvia Kristel Award in ontvangst genomen. De prijs, waaraan een bedrag van 10.000 euro is verbonden, wordt sinds 2014 jaarlijks uitgereikt aan iemand die de gedachte aan Sylvia Kristel (1952-2012) als cultureel fenomeen doet voortleven.

Voorafgaand werd de film 'My first highway' vertoond, het speelfilmdebuut van Lauwers dat vorig jaar uitkwam. Ook waren de eerste fragmenten te zien uit 'Het leven is vurrukkulluk' van Frans Weisz, naar het gelijknamige boek van Remco Campert. Lauwers speelt in de film, die eind januari in de bioscoop komt, de rol van Panda.

,,Dat ik de eigenzinnige Panda heb mogen spelen, is een droom", zei Lauwers in haar dankwoord. Zij toonde zich vooral bescheiden. ,,Ik weet dat het geluk dat ik heb niet evident is. Het is niet evident dat ik zoveel prachtige mensen onder mij heb, dat ik theater en films mag maken, dat ik bezig kan zijn met beeldende kunst en dans."

,,De vrijheid die ik voel is niet evident en daar probeer ik mij bewust van te zijn. Dat bewustzijn geeft mij energie om nog grotere beelden te maken, om nog meer kunst in de wereld te gooien, om nog harder te werken en te vechten voor de vrijheid om kunst te kunnen blijven maken."