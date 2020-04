Romeinenweek dit jaar online

Het Zeeuws Museum in Middelburg biedt enkele video’s over de archeologie van de Romeinse tijd in Zeeland aan. Eén van de filmpjes gaat over de (gereconstrueerde) Nehalenniatempel in Colijnsplaat. Nehalennia was een Romeinse godin van Germaanse afkomst. Tijdens de Romeinse tijd werd zij onder meer vereerd in Zeeland. Op romeinen.nl is meer informatie te vinden.