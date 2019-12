Rolstoeler heeft in de Westerscheldetunnel een probleem

Norovirus breekt ook uit in verpleeg­huis Zierikzee: tien mensen besmet

13:42 ZIERIKZEE - Ook in verpleeghuis Cornelia in Zierikzee is deze week het norovirus uitgebroken. Het gaat, net als in verpleeghuis Ter Reede in Vlissingen, om een afdeling waarop mensen met dementie wonen. Vier bewoners en zes medewerkers van zorgorganisatie Allévo zijn besmet.