Rolstoelen, rookworst en stroopwafels uit Zeeland: hulpgoederen net op tijd bij ouderen in Mykolajiv

Het hulptransport was een initiatief van Vlasovs schoonzoon Gerard Ruedisueli, die in Vlissingen B&B Westerschelde bestiert. Hij ontving twee weken geleden een noodkreet van zijn schoonvader: nog even en de ruim vijftig bejaarden zaten zonder voedsel, medicijnen en incontinentiemateriaal. Maandag 4 april om 4 uur 's morgens vertrok hij met tweede chauffeur Lodewijk Scholte uit Kloetinge voor een reis van 3000 kilometer, even op en neer naar het distributiecentrum in Lublin, aan de Pools-Oekraïense grens. Van daaruit vertrok donderdag een vrachtwagen naar Lviv in Oekraine, waar de goederen werden overgeladen met bestemming Odessa. Maandag kwamen ze in die havenstad aan. Het wachten was op het laatste stuk, 135 kilometer naar Mykolajiv. Ruedisueli: ,,Elke dag belde ik; waar is de vrachtwagen, is hij al onderweg naar Mykolajiv? Woensdagochtend waren de goederen dan eindelijk in Mykolajiv. Ik heb direct mijn schoonvader gebeld en geregeld dat hij met twee kleine wagens en hulp de goederen op kon halen. Woensdagmiddag is alles gelost en kon er een klein feestje worden gevierd: brood, rookworst en stroopwafels voor alle bejaarden. Het was allemaal net op tijd.”