Rolls-Royce van bokslegende Muhammad Ali geveild in Knokke

Het Britse veilinghuis Bonhams organiseert de veiling vanwege de negende editie van het jaarlijkse oldtimerevenement Zoute Grand Prix in de Vlaamse kustplaats.



De Rolls-Royce van de bokskampioen is het topstuk van de veiling. Ali kocht de Silver Shadow Mulliner Park Ward Convertible in 1970 in New Jersey, nadat hij zijn bokslicentie had teruggekregen. Die was hij kwijtgeraakt door zijn weigering in Vietnam te gaan vechten. De bolide weegt meer dan twee ton en haalt een snelheid van 190 kilometer per uur. Ali reed zes jaar lang in de Rolls.



De historische wagen is op donderdag 4 en vrijdag 5 oktober te bewonderen tijdens de preview in de VIP-tent op het Albertplein in Knokke-Heist. De veiling zelf start vrijdag om 17.30 uur.



Het veilinghuis verwacht dat de auto zo'n 40.000 tot 60.000 euro zal opbrengen, maar waarschijnlijk zal de verkoopprijs flink hoger uitvallen.