Roller Coaster van Danny Vera dendert maar door

Het is al bijna drie jaar geleden dat Danny Vera het nummer uitbracht. Op 20 april 2019 bereikte het de Single Top 100. En daar staat nog steeds in, inmiddels 135 weken zonder onderbreking. Daarmee is het sinds kort het langst genoteerde nummer in de lijst aller tijden. Dat record was in handen van Passenger met Let Her Go (129 weken). Het album Pressure Makes Diamonds, waar Roller Coaster op staat, bivakkeert al 138 weken achtereen in de Album Top 100.