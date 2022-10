Roland en Barbara verhuizen. Ze hebben straks geen zeven, maar tien slaapkamers

Barbara: ,,We ontmoetten elkaar op ons werk bij Neckermann. Ronald woonde in Terneuzen, ik in Sint Jansteen. De zoektocht naar een gezamenlijke woning eindigde in Axel. Bij het binnenstappen tijdens de kijkafspraak keken we elkaar aan. We wisten al: dit wordt ons huis. De bezichtiging deden we neutraal, niet te enthousiast, maar wat waren we verliefd op dit huis.”