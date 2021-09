Roken is in Zeeland steeds minder populair

Bij de Vlissingse sluizen komt een getijden­tur­bi­ne: 'Hij levert meer energie dan een zonnepa­neel of windmolen en je ziet 'm niet’

20:00 VLISSINGEN - Onzichtbaar kan het sluizencomplex bij het station in Vlissingen binnenkort zijn eigen stroom opwekken. In de doorlaat tussen de Westerschelde en het Kanaal door Walcheren wordt een getijdenturbine geplaatst die is ontworpen door Reinier Rijke. ,,Het is mijn passie om de kracht van water te pakken."