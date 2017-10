Roep om snelbussen naar België: 'Waarom steeds overstappen?'

BREDA - "We rijden met onze fiets zo over de brug naar België? Waarom kan dat dan niet ook met de bus?", zegt Aldo Markus van reizigersorganisatie Rover. Samen met de Belgische evenkie TreinTramBus overhandigde Rover in Breda zaterdag een manifest aan politici uit Vlaanderen, Limburg, Brabant en Zeeland. Doel: snelle busverbindingen realiseren in de grensstreek. Zoals Breda-Zundert-Wuustwezel of Bergen op Zoom-Putte-Kapellen.

"We hebben geen marktonderzoek gedaan", meent Markus. "Maar wat we vooral willen is dat dit onderwerp wordt aangepakt. Probeer eens ernaar te kijken, doe onderzoek. Het is toch gek dat je bij de grens moet overstappen naar een andere bus als je naar Vlaanderen wilt."

'Waarom duurt dit zo lang?'

De overhandiging vond plaats op het Bredase stadskantoor.Onder meer de provinciebestuurders Harry van der Maas (Zeeland) en Hubert Mackus (Limburg) en de Bredase burgemeester Paul Depla waren daar bij aanwezig. Volgens Markus (Rover) wordt tot op heden veel in beperkingen gedacht. "Bij elke oplossing is er alweer een probleem. Zo mogen Vlaamse subsidiegelden niet besteed worden voor kilometergelden in Nederland. Wij willen het gesprek met de politiek openen. Waarom duurt het zo lang? Ditmaal wilden we het eens niet hebben over de treinverbindingen, maar over de bus."