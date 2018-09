Roeiende oud-mariniers moeten stuk over land door harde wind

Het stuk van Westenschouwen naar Stellendam, zo'n veertig kilometer, gaat over land. De oud-mariniers hebben vrijdag in de vroege ochtend van alles geregeld om de sloepen vervoerd te krijgen. ,,Iedereen wil ons helpen", zegt Dortland.

Echtgenote

In Stellendam worden de sloepen met een kraan in het water gelaten. Daarna roeien de oud-mariniers vrijdag naar Zuidland. In Hellevoetsluis meren ze aan om afscheid te nemen van de echtgenote van één van hun kameraden. ,,Harry heeft altijd met ons meegeroeid, maar blijft dit jaar bij zijn vrouw, die terminaal is. We willen haar een groet brengen."