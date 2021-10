Rode lampen boven Neeltje Jans over een paar maanden gedoofd

De windmolens waar de verlichting brandt, zijn onlangs opgebouwd. Door de hoogte van de molens is verlichting verplicht voor de zichtbaarheid en veiligheid van vliegtuigen en helikopters. Er bestaan systemen waardoor de verlichting alleen brandt als een vliegtuig of helikopter in de buurt komt. Dat kan een radarsysteem zijn, maar nieuwer is een systeem dat werkt op transponders die aanwezig zijn in vliegtuigen en helikopters. En daar wil eigenaar E-Connection mee aan de slag.