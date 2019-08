Robotmaaiers levensgevaarlijk voor egels: De Mikke vangt verminkte slachtoffers op

videoMIDDELBURG - Soms ligt de hele rug van een egel open. Of het diertje mist een pootje. Ook in Zeeland neemt het aantal gevallen van verminkte egels toe, constateert Coby Louwerse van vogel- en zoogdieropvang De Mikke in Middelburg. De - waarschijnlijke - boosdoener: de robotgrasmaaier.

,,Het gaat nog niet echt om tientallen egels die we binnenkrijgen, maar het is zeker een fenomeen dat in opmars is”, zegt Louwerse, die erop wijst dat steeds meer mensen hun gazon door een robotmaaier laten kortwieken.

Volledig scherm Een egeltje dat verwond is door een robotmaaier. © Ronald Hissink ,,Die maaien ook ‘s nachts, terwijl een egel natuurlijk een nachtdier is. Op dit moment zijn er veel jonge egels. Zij zitten precies op de hoogte van die robotmaaiers. De messen van die maaiers snijden gewoon een stuk van hun vel, met de stekels, weg.”

Heel erg aannemelijk

Volledig scherm Coby Louwerse © Lex de Meester Dit is het eerste jaar dat De Mikke regelmatig egels met dergelijke verminkingen binnenkrijgt. Louwerse gaat ervan uit dat die zijn veroorzaakt door robotmaaiers. ,,Je kan het natuurlijk nooit bewijzen, maar dat is wel heel erg aannemelijk.”

Het behandelen van de dieren vergt veel van de opvang. ,,Het is ontzettend moeilijk en bewerkelijk. Losse flappen vel hechten we en we geven de egels antibiotica. Zeker in de zomer heb je van die groene vliegen, die door het vlees van de egels worden aangetrokken. Die leggen er eitjes op en dan heb je binnen een paar uur maden.”

,,Als ze echt een stuk vel kwijt zijn met stekels, dan ligt zo’n hele rug of flank open”, zegt Louwerse. ,,Dat is behoorlijk ernstig en het is dan nog maar de vraag of die stekels terugkomen. Die hebben ze wel nodig. Zonder stekels missen egels een deel van hun bescherming.”

Laten inslapen

De medewerkers van De Mikke proberen alles wat in hun vermogen ligt om de dieren op te lappen. ,,Is het te doen, dan krijgen ze zeker een kans. Maar als ze heel erg gewond zijn, dan laten we ze inslapen. Dat is beter dan wanneer ze dat hele traject in moeten en we ze later misschien alsnog moeten laten inslapen.”

Volledig scherm Een robotmaaier aan het werk. © Pixabay

Eigenaren van robotmaaiers die willen voorkomen dat het apparaat egels verwondt of zelfs scalpeert, kunnen beter eerst een rondje maken om te zien of er egels zijn, voordat ze de maaier aanzetten. De duurdere modellen hebben sensoren die ervoor zorgen dat de messen inklappen als de maaier een voorwerp of een dier raakt.

‘s Nachts uitschakelen