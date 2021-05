Robert zit al een leven lang met de neus in de bodem

Als er wat waardevols uit de Zeeuwse klei tevoorschijn kwam, dan was hij erbij. Of het nu de offerkuil aan de Kievitsweg bij Grijpskerke was, de vondsten in Romeins Aardenburg of de grafplank met botresten bij Domburg, archeoloog Robert van Dierendonck was de gids. Steeds met zijn doordringende basstem. Wijzend, verklarend. ,,Ik ben en blijf een lesboer”, zal hij straks zeggen. Prehistorie, Romeinse tijd, vroege en volle middeleeuwen, als archeoloog was en is hij een tijdreiziger. Tot afgelopen 11 april was hij in dienst van Erfgoed Zeeland voor de provincie. Vijf dagen later, op 16 april, tekende hij een vrijwilligersovereenkomst met datzelfde Erfgoed Zeeland. ,,Mijn werk was mijn hobby. Nu wordt de archeologie weer mijn echte hobby. Daarop verheug ik me.”