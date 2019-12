Robbie ontmoette God op een duintop in Domburg: ‘De tranen liepen over mijn wangen’

Hij was een jaar of twaalf toen hij tot de conclusie kwam dat God niet bestaat. ,,Het strookte niet met wat ik om me heen zag. Het was ook gewoon onlogisch. Op de christelijke basisschool waar ik zat, werd voorgelezen uit de Bijbel. Ik vond de verhalen schitterend en vaak ook spannend. Met het geloof had ik verder niks. Thuis werd er niet over gesproken, al komen allebei mijn ouders wel uit een gelovig gezin. Mijn moeder, een Poolse, is katholiek opgevoed; mijn vader Nederlands-Hervormd.”