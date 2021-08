Rob uit Goes viert op Bonaire het leven in poko poko sfeer

Hoe komt een Zeeuw in Bonaire terecht?

,,De droom zat al als kleine jongen in mijn hoofd. Het originele plan was om naar Curaçao te vertrekken, maar mijn broer en zijn vrouw hebben een jaar op Bonaire gewoond en waren erg enthousiast. Bonaire is wat kleiner dan Curacao, je zou kunnen zeggen wat dorpser, mooier en minder crimineel. De eerste maanden op het eiland moest ik erg wennen. Aanpassen aan het klimaat was geen probleem, maar de mentaliteit en de gewoontes hier deden soms mijn wenkbrauwen fronsen. De sfeer is hier ‘Poko, Poko’, wat zoveel betekent als: ‘rustig aan, op het gemakje’. In Nederland ‘moet’ veel, hier is het heel relaxed met een instelling van ‘we zien het morgen wel weer’. Antilliaanse minuten duren langer dan Nederlandse minuten, zeker wanneer iemand bij een afspraak zegt: ‘Ik ben er over vijf minuten’. Na ruim anderhalf jaar op Bonaire heb ik me helemaal ingeburgerd. Als ik zeg ‘Over tien minuten ben ik op het strand’, kan het ook makkelijk een half uur worden.”