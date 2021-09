Rob Maaskant zoekt de randjes op: ‘Durf dingen te doen die mogen mislukken’

Poppenspeler wilde hij worden, wist hij als kind. Of circusdirecteur. ,,Ik werd niet ín de tent betoverd door acrobaten of clowns, maar buiten de tent. Als kind ging ik met de step naar het circusterrein bij de toenmalige HBS in Vlissingen. Ik vond het prachtig om door de stallen te lopen. Toen ik wat ouder was, een jaar of acht, mocht ik bij de opbouw helpen met het dragen van planken. Heel mijn leven is dat zo gebleven, dat alles wat er omheen zat net zo belangrijk was als de voorstelling op zich. Als we ‘s avonds een groot vuurwerkspektakel lieten zien, stonden we om 9 uur ‘s ochtends op locatie. Dan moest je de hele dag opbouwen. Dat ontlaadde zich dan in de voorstelling.”